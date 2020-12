Donut di Natale | golosissimi e coloratissimi | irresistibili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idisono una ricetta che accompagnerà le vostre festività in modo dolce e colorato! Morbidi e ricchi di bontà, perfetti per una merenda calda in un freddo pomeriggio d’inverno. Adatta sia ai grandi che ai più piccoli, li conquisterà ad ogni morso. Non solo, questa ricetta è molto semplice e veloce, da provare subito! Ecco come realizzare questiunici e originali, cominciamo! credit fotodi: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: Per l’impasto: uova, 2 latte, 1 tazza zucchero, 1/3 tazza farina tipo 00, 4 tazze burro, 1/4 tazza sale, 1 cucchiaino lievito in polvere per dolci, 2 cucchiaini estratto di vaniglia, 1/2 cucchiaino Per la glassa decorativa: cioccolato bianco, q.b. cioccolato fondente, q.b. praline e zuccherini colorati, ...