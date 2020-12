Detto Fatto torna senza strafare per fortuna

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bianca Guaccero “è qua“. Lo dice la sigla, lo ha ribadito Bianca Guaccero in apertura di puntata, ed è vero: il programma di Rai 2, dopo la sospensione causata dal tutorial sulla spesa sexy al supermercato, ha ripreso il suo posto nel pomeriggiograndi trasformazioni, durata ridotta a parte. Stavolta la Rai non è andata fino in fondo, non ha cancellato un intero programma per un’uscita infelice, limitandosi a cambiare parte del gruppo autorale e lasciando conduttrice e ospiti al loro posto. Ma l’incidente non poteva passare sotto silenzio, e la Guaccero ne ha parlato nell’anteprima, non riuscendo a nascondere la tensione e la sua giusta soddisfazione. “Buon pomeriggio a tutti. Sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. E’ stato, quello appena trascorso, un periodo molto difficile e sia io che tutta ...