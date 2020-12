Danni collaterali – La pandemia del lavoro colpisce duro manager e startup: «Le più in crisi sono quelle nate nel 2019» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oltre l’emergenza sanitaria, che si manifesta con migliaia di ricoveri e, purtroppo, tanti, troppi decessi, i primi effetti della pandemia sulla vita delle persone si riverberano sul mondo del lavoro. L’occupazione, motore delle giornate di ogni individuo, ha smesso di essere una certezza per molti. Chi, invece, stava per lanciarsi nel mercato, da marzo a oggi ha trovato e troverà ancora molte porte chiuse. La crisi del Covid è anche questo: saracinesche che si abbassano per l’ultima volta, curriculum che non saranno mai letti da responsabili risorse umane in cassa integrazione, imprenditori che continuano a indebitarsi sperando che, il prima possibile, gli affari possano tornare ai livelli del 2019, quando nessuno sapeva dove fosse Wuhan. Nel secondo trimestre di quest’anno, sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oltre l’emergenza sanitaria, che si manifesta con migliaia di ricoveri e, purtroppo, tanti, troppi decessi, i primi effetti dellasulla vita delle persone si riverberano sul mondo del. L’occupazione, motore delle giordi ogni individuo, ha smesso di essere una certezza per molti. Chi, invece, stava per lanciarsi nel mercato, da marzo a oggi ha trovato e troverà ancora molte porte chiuse. Ladel Covid è anche questo: saracinesche che si abbassano per l’ultima volta, curriculum che non saranno mai letti da responsabili risorse umane in cassa integrazione, imprenditori che continuano a indebitarsi sperando che, il prima possibile, gli affari possano tornare ai livelli del, quando nessuno sapeva dove fosse Wuhan. Nel secondo trimestre di quest’anno,...

