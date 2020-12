Ciao Lidia, compagna femminista e comunista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lunedì mattina ci ha lasciato Lidia Menapace. Lidia non ha solo vissuto una vita lunga ma ha saputo vivere da protagonista. Innanzitutto la protagonista di se stessa. Lidia non si è lasciata scegliere ma ha scelto. Ha scelto, giovanissima, la lotta partigiana. Pacifista antimilitarista ha scelto, dopo essere cresciuta in un ambiente cattolico, la sinistra, il marxismo, il comunismo, il femminismo. Dopo aver ricoperto innumerevoli incarichi pubblici, tra cui quello di senatrice per Rifondazione comunista, mi piace ricordarla quando nel 2008, a 84 anni si è iscritta a Rifondazione comunista, accettando di entrare a far parte degli organismi dirigenti e poi di dirigere il mensile Su la testa. Lidia non si è iscritta a Rifondazione quando eravamo un partito sulla cresta dell’onda ma dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lunedì mattina ci ha lasciatoMenapace.non ha solo vissuto una vita lunga ma ha saputo vivere da protagonista. Innanzitutto la protagonista di se stessa.non si è lasciata scegliere ma ha scelto. Ha scelto, giovanissima, la lotta partigiana. Pacifista antimilitarista ha scelto, dopo essere cresciuta in un ambiente cattolico, la sinistra, il marxismo, il comunismo, il femminismo. Dopo aver ricoperto innumerevoli incarichi pubblici, tra cui quello di senatrice per Rifondazione, mi piace ricordarla quando nel 2008, a 84 anni si è iscritta a Rifondazione, accettando di entrare a far parte degli organismi dirigenti e poi di dirigere il mensile Su la testa.non si è iscritta a Rifondazione quando eravamo un partito sulla cresta dell’onda ma dopo ...

direzioneprc : Ciao Lidia La compagna Lidia Menapace non ce l'ha fatta. Abbiamo sperato in questi giorni che ci sorprendesse per l… - KiaraFarigu : Ciao, Lidia! Alle 15 brinderò con bicchiere di vino rosso - tondellolio : RT @libera_annclm: Ciao Partigiana Lidia. Per te e con te continueremo a lottare per la libertà #LidiaMenapace - ValdichianaOggi : - ValdichianaOggi : -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Lidia Lidia ciao DinamoPress Ciao Lidia, compagna femminista e comunista

"Lidia ci ha insegnato che la lotta per il comunismo deve accompagnarsi con la lotta al patriarcato. Perché non basta lottare per il superamento delle differenze di classe: occorre lottare per il supe ...

Addio compagna: l'Italia democratica piange la scomparsa della partigiana Lidia Menapace

E' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.

"Lidia ci ha insegnato che la lotta per il comunismo deve accompagnarsi con la lotta al patriarcato. Perché non basta lottare per il superamento delle differenze di classe: occorre lottare per il supe ...E' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.