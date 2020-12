BMW Motorsport espande la propria collaborazione nei simulatori di guida

Leggi su esports247

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La nota casa automobilistica tedesca BMWha deciso dirsi nel settore delle corse virtuali e dei. Proprio per questo BMW Motorsposrt ha deciso di avviare una partnership con quattro nuove squadre. In particolare le fortunate sono Team Redline, G2 Esports, Williams Esports, e BS+COMPETITION. Queste nuove quattro squadre gareggeranno durante tutto il 2021 durante le corse virtuali su una BMW e rappresenteranno BMWe la sua essenza. Oltre a questi nuovi accordi la BMWha deciso di lanciare anche una scuola per piloti, chiamata in gergo academy, e un evento tenuto sul proprio circuito virtuale che prenderà il nome di ‘BMW SIM World Tour’. Un’ulteriore novità che farà felice tutti gli appassionati è quella che la casa costruttrice tedesca si impegnerà a ...