Beni confiscati, comune perde 1,4 milioni di euro per una pec vista in ritardo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo lo "strappo" con il Consorzio pubblico Agrorinasce che gestisce importanti Beni confiscati alla camorra, Santa Maria la Fossa, piccolo centro del casertano di 2700 anime, dove alcuni decenni fa i capi del clan Casalesi avevano impiantato le loro aziende agricole e zootecniche, tutte confiscate dallo Stato, continua ad essere al centro dell'attenzione di politica e istituzioni; questa volta per aver perso 1,4 milioni di euro di fondi pubblici che servivano per riqualificare e rilanciare Beni e terreni confiscati a boss del calibro di Aniello Bidognetti, figlio del capoclan Francesco noto come Ciccioto e Mezzanotte, e di Francesco Schiavone detto "Cicciariello", cugino omonimo del più noto capo dei Casalesi soprannominato "Sandokan". Alcuni parlamentari ...

