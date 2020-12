‘Ballando con le Stelle’, scoppia l’amore tra due insegnanti del programma (e c’è chi non la prenderà benissimo!) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A poche settimane dalle fine della quindicesima edizione di Ballando con le stelle, che si è portata dietro non poche polemiche, Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno ufficializzato il loro amore. I due maestri del talent show di Milly Carlucci sono usciti allo scoperto su Instagram, dove hanno condiviso una foto in cui si guardano felici, che ha riscosso subito l’entusiasmo dei loro followers! Lucrezia e Marco hanno così confermato un gossip che si facevano ogni giorno più insistente, e del quale si era iniziato a parlare quando entrambi erano stati colpiti da un’intossicazione alimentare che li aveva tenuti momentaneamente lontani dal programma. Nonostante il chiacchiericcio, i due ballerini hanno mantenuto il riserbo su questa storia fino alla fine dello show, che ha visto trionfare proprio Lucrezia in compagnia di Gilles Rocca. Marco, invece, con questa ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A poche settimane dalle fine della quindicesima edizione di Ballando con le stelle, che si è portata dietro non poche polemiche, Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno ufficializzato il loro amore. I due maestri del talent show di Milly Carlucci sono usciti allo scoperto su Instagram, dove hanno condiviso una foto in cui si guardano felici, che ha riscosso subito l’entusiasmo dei loro followers! Lucrezia e Marco hanno così confermato un gossip che si facevano ogni giorno più insistente, e del quale si era iniziato a parlare quando entrambi erano stati colpiti da un’intossicazione alimentare che li aveva tenuti momentaneamente lontani dal. Nonostante il chiacchiericcio, i due ballerini hanno mantenuto il riserbo su questa storia fino alla fine dello show, che ha visto trionfare proprio Lucrezia in compagnia di Gilles Rocca. Marco, invece, con questa ...

