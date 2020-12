Archiviata la querela del Codacons contro Fedez | cosa era successo ai tempi della raccolta fondi dei Ferragnez

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ladel. Ma quale delle tante? – vi chiederete. Ricordiamo tutto ciò che eraa marzo e il perchédelaidel lanciodeia favore degli ospedali milanesi per combattere il Covid-19 durante il primo lockdown. Il PM ha deciso per l’archiviazione “per manifesta infondatezzanotizia di reato”. Per il PM, il“in modo assai confuso, contorto e per certi aspetti non aderente agli stessi fatti allegati o dedotti” ritiene di essere stato offeso dalle ...