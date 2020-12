Tunisia | cala la produzione del greggio | -8% a fine ottobre

(Di martedì 8 dicembre 2020) Lainterna di petrolioinsi è attestata a 1.285 mila tonnellate (kt) a2020, in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo il rapporto sulla...

Durante il periodo di fermo, la produzione nelle varie concessioni è proseguita a ritmi normali, nonostante la flessione dovuta al naturale declino dei principali giacimenti petroliferi, senza che si ...