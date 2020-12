The Gentlemen: Guy Ritchie è tornato (Di martedì 8 dicembre 2020) The Gentlemen è un ritorno alle origini per Guy Ritchie, figliol prodigo del cinema inglese. Se lasciato libero di agire in completa libertà, il regista di Hatfield, è in grado di creare piccoli gioielli che riesco ad incontrare a pieno il gusto del pubblico. Guy Ritchie fin dai tempi di Snatch ha sempre avuto le carte in regola per essere un grande cineasta di genere, ma a causa delle dinamiche complicate di Hollywood, sembra non esserci mai riuscito. Con questo The Gentlemen, sfata tutti i dubbi che lo spettatore medio può avere nei suoi confronti proponendo un film che intrattiene alla grande e in grado di presentare una trama intricata al punto si giusto. Una pellicola che vede la sua cifra stilistica nella totale follia e nel classico humor inglese che fa parte di ogni produzione del regista. Divertente, senza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Theè un ritorno alle origini per Guy, figliol prodigo del cinema inglese. Se lasciato libero di agire in completa libertà, il regista di Hatfield, è in grado di creare piccoli gioielli che riesco ad incontrare a pieno il gusto del pubblico. Guyfin dai tempi di Snatch ha sempre avuto le carte in regola per essere un grande cineasta di genere, ma a causa delle dinamiche complicate di Hollywood, sembra non esserci mai riuscito. Con questo The, sfata tutti i dubbi che lo spettatore medio può avere nei suoi confronti proponendo un film che intrattiene alla grande e in grado di presentare una trama intricata al punto si giusto. Una pellicola che vede la sua cifra stilistica nella totale follia e nel classico humor inglese che fa parte di ogni produzione del regista. Divertente, senza ...

