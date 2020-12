Tg Ambiente | edizione dell’8 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sviluppare materiali ultraresistenti e tecnologie innovative per l'accumulo di energia e così migliorare le prestazioni, il ciclo di vita e la competitività degli impianti solari a concentrazione. Questi gli obiettivi del progetto europeo NEXTOWER coordinato dall'ENEA, impegnata con oltre 20 ricercatori di tre dipartimenti dell'agenzia. L'obiettivo è raggiungere un orizzonte tecnologico pionieristico per il solare a concentrazione. A livello operativo sono coinvolte una ventina fra aziende e istituzioni di ricerca leader in Europa. Saranno realizzati due prototipi: SOLEAD#1, presso la Plataforma Solar De Almeria in Spagna, e SOLEAD#2 presso il Centro ENEA di Brasimone, sull'appennino tosco-emiliano. Saranno testati due tipi di materiali ceramici altamente termoconduttivi, in grado di resistere a temperature di 1.100 gradi, e un impianto per lo studio dell'accumulo termico ad alta temperatura che usa piombo liquido, un sistema ideato e progettato da ENEA.