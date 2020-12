Sciopero 9 dicembre 2020: si fermano i dipendenti pubblici. Ecco cosa è a rischio (Di martedì 8 dicembre 2020) I dipendenti pubblici incroceranno le braccia e si fermeranno. Sì, perché per domani, mercoledì 9 dicembre, le associazioni Fp, Cgil, Cisl Fp, Uil Fel e Uil Pa hanno proclamato lo Sciopero. Tra le motivazioni l’assenza di risposte adeguate su “assunzioni, sicurezza e contratti”. I lavoratori chiedono a gran voce maggiori tutele affinché il loro operato non venga ricordato solo nelle emergenze. Chiedono che venga riconosciuto il loro lavoro, un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni e l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza. “Scioperiamo il 9 dicembre nei servizi pubblici, non per noi ma per i diritti di tutti. Chiediamo che il Governo ci ascolti”. Si legge sul sito della FP Cgil. Leggi anche: Roma, i dipendenti pubblici incrociano le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Iincroceranno le braccia e si fermeranno. Sì, perché per domani, mercoledì 9, le associazioni Fp, Cgil, Cisl Fp, Uil Fel e Uil Pa hanno proclamato lo. Tra le motivazioni l’assenza di risposte adeguate su “assunzioni, sicurezza e contratti”. I lavoratori chiedono a gran voce maggiori tutele affinché il loro operato non venga ricordato solo nelle emergenze. Chiedono che venga riconosciuto il loro lavoro, un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni e l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza. “Scioperiamo il 9nei servizi, non per noi ma per i diritti di tutti. Chiediamo che il Governo ci ascolti”. Si legge sul sito della FP Cgil. Leggi anche: Roma, iincrociano le ...

NicolaPorro : ?? Il ministro premia gli #statali in sciopero, i #soldati in strada come in Iraq, ex Finmeccanica hackerata. Questo… - Piu_Europa : Il pubblico impiego è esposto alla crisi meno di molte altre. I dipendenti pubblici non rischiano lavoro e reddito.… - fanpage : Confermato lo sciopero degli statali per il prossimo 9 dicembre. - savonanews : Domani (9 dicembre) sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni - Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Sciopero 9 dicembre 2020: si fermano i dipendenti pubblici. Ecco cosa è a rischio #Pa #sciopero9dicembre2020 https://t.c… -