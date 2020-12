Sampdoria, testa al Napoli: Immacolata a Bogliasco: il report (Di martedì 8 dicembre 2020) La Sampdoria è scesa in campo questa mattina in vista del match di Serie A contro il Napoli. Il report dell’allenamento «Nel giorno dell’Immacolata, la Sampdoria di Claudio Ranieri si è rimessa in moto per iniziare a preparare la trasferta di Napoli. Dopo la riunione in sala video, la squadra è stata divisa in due gruppi: per i blucerchiati maggiormente impegnati contro il Milan lavori rigenerativi personalizzati, in palestra e sul campo. Per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partita a tema. Per restare aggiornato sulla Sampdoria vai su sampnews24 Per Keita Balde riscaldamento con i compagni e quindi lavoro tecnico-atletico di recupero sul campo, specifico per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Terapie infine per Bartosz Bereszynski, le cui condizioni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Laè scesa in campo questa mattina in vista del match di Serie A contro il. Ildell’allenamento «Nel giorno dell’, ladi Claudio Ranieri si è rimessa in moto per iniziare a preparare la trasferta di. Dopo la riunione in sala video, la squadra è stata divisa in due gruppi: per i blucerchiati maggiormente impegnati contro il Milan lavori rigenerativi personalizzati, in palestra e sul campo. Per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partita a tema. Per restare aggiornato sullavai su sampnews24 Per Keita Balde riscaldamento con i compagni e quindi lavoro tecnico-atletico di recupero sul campo, specifico per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Terapie infine per Bartosz Bereszynski, le cui condizioni ...

La Sampdoria è scesa in campo questa mattina in vista del match di Serie A contro il Napoli. Il report dell'allenamento ...

