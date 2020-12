Rallenta la curva | sotto il 10% l' indice di positività | Ma ancora 634 decessi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Superati oggi in Europa i 20 milioni di contagi da Covid. In Italia il ministero della Salute registra un dato positivo: l'abbassamento dell'positivi/tamponi eseguiti in crescita nei giorni ...

StampaBiella : Bollettino Covid-19, rallenta la curva del contagio, ma nel Biellese c’è ancora un morto - Elisheba : RT @MMmarco0: Questa settimana rallenta, decisamente, il calo della curva epidemica sia nel tasso di positività che nel numero di casi regi… - LiveSicilia : La curva del contagio rallenta in Sicilia, 918 nuovi casi - monica_perico : RT @MMmarco0: Questa settimana rallenta, decisamente, il calo della curva epidemica sia nel tasso di positività che nel numero di casi regi… - michelataxistro : RT @MMmarco0: Questa settimana rallenta, decisamente, il calo della curva epidemica sia nel tasso di positività che nel numero di casi regi… -

Grande incertezza regna sull'Europa travolta dall'epidemia. Seconda ondata che non rallenta come dovrebbe, terza ondata che minaccia di essere ancora più devastante: cosa fare, ...Ieri il governatore Andrew Cuomo, che ha l'ultima parola sulle restrizioni, ha ammonito che New York ha cinque giorni per stabilizzare i ricoveri per Covid-19, in crescita nell'ultimo periodo.