Perugia in lutto | è morto l' ingegner Massimo Rigucci Il ricordo dell' Inviato Cittadino

Ultime Notizie dalla rete : Perugia lutto

PerugiaToday

Ponte Valleceppi si mobilita per sostenere la moglie e i cinque figli piccoli di un ambulante siriano stimato e benvoluto ovunque ...È morto a 77 anni Gigi Dall'Aglio. Socio fondatore di una delle prime cooperative di Teatro in Italia, La compagnia del Collettivo, è stato attore, regista, maestro. Una grande perdita per tutto il mo ...