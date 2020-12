La moglie di Bonaventura: “L’addio al Milan non è un rammarico” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non mi danno fastidio le persone che fermano Giacomo per una foto o un autografo, quello che mi dà fastidio è la maleducazione delle persone che vengono a disturbarlo mentre si mangia oppure è palesemente impegnato a fare altro. Se siamo riservati? Moltissimo. Lui a livelli quasi patologici. Perché non gli hanno rinnovato il contratto al Milan? A questa domanda io non posso proprio rispondere“. Ha risposto così Federica Ziliani, moglie di Giacomo Bonaventura, ad una delle tante domande che le sono state poste nel corso di una diretta instagram. Ma il Milan non è un rammarico per il centrocampista ora in forza alla Fiorentina: Assolutamente no – ha spiegato la moglie – il rammarico è una brutta cosa. Le cose vanno sempre come devono andare”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non mi danno fastidio le persone che fermano Giacomo per una foto o un autografo, quello che mi dà fastidio è la maleducazione delle persone che vengono a disturbarlo mentre si mangia oppure è palesemente impegnato a fare altro. Se siamo riservati? Moltissimo. Lui a livelli quasi patologici. Perché non gli hanno rinnovato il contratto al? A questa domanda io non posso proprio rispondere“. Ha risposto così Federica Ziliani,di Giacomo, ad una delle tante domande che le sono state poste nel corso di una diretta instagram. Ma ilnon è un rammarico per il centrocampista ora in forza alla Fiorentina: Assolutamente no – ha spiegato la– il rammarico è una brutta cosa. Le cose vanno sempre come devono andare”. SportFace.

