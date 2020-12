Inter, Lukaku: «Sapevo che con me Lautaro sarebbe esploso. Conte mi ha sempre voluto» (Di martedì 8 dicembre 2020) Romelu Lukaku si è raccontato in una lunga Intervista a France Football Romelu Lukaku, attaccante e bomber dell’Inter, si è raccontato in una Intervista a France Football. Conte – «Conte mi ha detto: “Se diventi bravo con le spalle alla porta, è finita. Nessuno può fermarti”. Ricordo che me ne parlò prima dei Mondiali del 2014, poco prima di dimettersi dalla Juventus, e poi ancora quando era al Chelsea. All’epoca, Eden Hazard fece da Intermediario, dando il mio numero al direttore sportivo del Chelsea, Michael Emenalo. E proprio Emenalo mi chiamò dicendomi: “Romelu, l’allenatore che arriva qui vuole te. Nessun altro, solo te”. Fu organizzato un incontro a Londra, ma io non Sapevo chi fosse il nuovo manager del Chelsea. Una volta giunto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Romelusi è raccontato in una lungavista a France Football Romelu, attaccante e bomber dell’, si è raccontato in unavista a France Football.– «mi ha detto: “Se diventi bravo con le spalle alla porta, è finita. Nessuno può fermarti”. Ricordo che me ne parlò prima dei Mondiali del 2014, poco prima di dimettersi dalla Juventus, e poi ancora quando era al Chelsea. All’epoca, Eden Hazard fece damediario, dando il mio numero al direttore sportivo del Chelsea, Michael Emenalo. E proprio Emenalo mi chiamò dicendomi: “Romelu, l’allenatore che arriva qui vuole te. Nessun altro, solo te”. Fu organizzato un incontro a Londra, ma io nonchi fosse il nuovo manager del Chelsea. Una volta giunto ...

MatteoBarzaghi : Molto difficile il recupero di Vidal per #InterShakhtar il cileno oggi non si è allenato coi compagni e domani sarà… - Inter : ?? | FINITAAAA!!! Vittoria convincente dei nerazzurri, terzo successo di fila in @SerieA! ?????? #InterBologna 3?-1?… - Inter : ?? | FINIIIITAAAAA!!! Stasera si poteva soltanto vincere.... e abbiamo vinto!!! ?? #BorussiaInter 2?-3? ??… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Inter, Cassano attacca Lukaku: 'Ha due merluzzi al posto dei piedi' Bordata dell'ex attaccante di Roma e… - BombeDiVlad : ???? #Inter, #Lukaku si racconta: “Lottiamo per vincere il campionato” ?? Ecco l’intervista completa #LeBombeDiVlad… -