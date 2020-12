Il rapporto speciale tra Rita Dalla Chiesa e il fratello Nando: “E’ una raccomandazione di mio padre” (Di martedì 8 dicembre 2020) Rita Dalla Chiesa e Nando Dalla Chiesa, un legame tra fratelli così forte anche a distanza, anche se vivono così lontani. A Oggi è un altro giorno c’è Rita Dalla Chiesa, per lei una sorpresa, suo fratello Nando nella caserma di Milano dove hanno vissuto tanti anni quando erano bambini. Sono ricordi che tornano vivi, emozioni fortissime per loro che hanno vissuto la tragica morte del Generale Dalla Chiesa. Ed è il loro padre che aveva chiesto a entrambi in una lettera, poco prima di morire, di volersi sempre bene. Nando ricorda: “È una raccomandazione che ci aveva fatto mio padre ‘vogliatevi sempre il bene di ora” ma per noi era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 dicembre 2020), un legame tra fratelli così forte anche a distanza, anche se vivono così lontani. A Oggi è un altro giorno c’è, per lei una sorpresa, suonella caserma di Milano dove hanno vissuto tanti anni quando erano bambini. Sono ricordi che tornano vivi, emozioni fortissime per loro che hanno vissuto la tragica morte del Generale. Ed è il loro padre che aveva chiesto a entrambi in una lettera, poco prima di morire, di volersi sempre bene.ricorda: “È unache ci aveva fatto mio padre ‘vogliatevi sempre il bene di ora” ma per noi era ...

obvae_ : RT @choriflettuto20: 'Ho trovato Tommaso che per me é una persona talmente speciale che il nostro rapporto va OLTRE ogni tipo di amicizia'… - choriflettuto20 : 'Ho trovato Tommaso che per me é una persona talmente speciale che il nostro rapporto va OLTRE ogni tipo di amicizi… - AnnaRitaa208 : RT @RubySussex: Detto fatto Croccantino Zelletta ha totalmente esclusivo Rosalinda dicendo che con lei ha un rapporto speciale. C avete p… - RubySussex : Detto fatto Croccantino Zelletta ha totalmente esclusivo Rosalinda dicendo che con lei ha un rapporto speciale. C… - RubySussex : @Bennyferropaper E qui vi volevo. SE HAI ASCOLTATO BENE ( ma dal tuo tweet deduco proprio di no o fai finta) ha t… -

Ultime Notizie dalla rete : rapporto speciale Udinese, Samir: «Sentiamo i tifosi molto vicini. Io ho un rapporto speciale» Calcio News 24 Il rapporto speciale tra Rita Dalla Chiesa e il fratello Nando: “E’ una raccomandazione di mio padre”

Rita Dalla Chiesa e Nando Dalla Chiesa, un legame tra fratelli così forte anche a distanza, anche se vivono così lontani. A Oggi è un altro giorno c’è Rita Dalla Chiesa, per lei una sorpresa, suo frat ...

Alba Parietti, la stupenda dedica a Francesco e Tommaso commuove il web

Alba Parietti ha scritto una dedica speciale a Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Le sue ...

Rita Dalla Chiesa e Nando Dalla Chiesa, un legame tra fratelli così forte anche a distanza, anche se vivono così lontani. A Oggi è un altro giorno c’è Rita Dalla Chiesa, per lei una sorpresa, suo frat ...Alba Parietti ha scritto una dedica speciale a Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Le sue ...