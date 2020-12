Gasperini: cosa è successo con Gomez ed Ilicic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono ore decisamente travagliate in casa Atalanta: i bergamaschi infatti sono attesi dall’ultima partita del proprio girone Champions contro l’Ajax, autentico crocevia per il futuro della Dea fuori dai confini nazionali, anche se l’importanza della partita assume risvolti differenti dopo alcuni attriti tra alcuni “senatori” della squadre ed il tecnico 62enne, tanto da rendere sempre più concreta l’idea delle dimissioni da parte di Gasperini. Gomez e Ilicic Al termine della rifinitura proprio in vista della partita contro i lancieri infatti, i giornalisti hanno incalzato il tecnico sull’assenza di due colonne della formazione orobica, ossia Gomez e Ilicic durante l’ultima partita contro l’Udinese. Il tecnico ha di fatto “dribblato” le domande, spostando l’attenzione sul bene della squadra (“Pensiamo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono ore decisamente travagliate in casa Atalanta: i bergamaschi infatti sono attesi dall’ultima partita del proprio girone Champions contro l’Ajax, autentico crocevia per il futuro della Dea fuori dai confini nazionali, anche se l’importanza della partita assume risvolti differenti dopo alcuni attriti tra alcuni “senatori” della squadre ed il tecnico 62enne, tanto da rendere sempre più concreta l’idea delle dimissioni da parte diAl termine della rifinitura proprio in vista della partita contro i lancieri infatti, i giornalisti hanno incalzato il tecnico sull’assenza di due colonne della formazione orobica, ossiadurante l’ultima partita contro l’Udinese. Il tecnico ha di fatto “dribblato” le domande, spostando l’attenzione sul bene della squadra (“Pensiamo ...

