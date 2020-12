Fiocco azzurro in casa Carvajal: è nato Martín. “Ti ameremo con tutto il nostro cuore” (Di martedì 8 dicembre 2020) Dani Carvajal ha vissuto una giornata ricca di emozioni con la nascita del suo primo figlio, Martín. Lo ha annunciato lo stesso giocatore del Real Madrid sui social con uno scatto con il neonato e la compagna, Daphne Cañizares. "Benvenuto Martín. Ti ameremo con tutto il nostro cuore", ha scritto il terzino dei blancos.La buona notizia è arrivata alla vigilia dell'importante sfida di Champions League contro il Mönchengladbach, in cui il Real Madrid si gioca un posto negli ottavi.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIitRsNjeyD/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniha vissuto una giornata ricca di emozioni con la nascita del suo primo figlio,. Lo ha annunciato lo stesso giocatore del Real Madrid sui social con uno scatto con il neoe la compagna, Daphne Cañizares. "Benvenuto. Ticonilcuore", ha scritto il terzino dei blancos.La buona notizia è arrivata alla vigilia dell'importante sfida di Champions League contro il Mönchengladbach, in cui il Real Madrid si gioca un posto negli ottavi.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIitRsNjeyD/?hl=it" Golssip.

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Fiocco azzurro in casa Aquile: nato Mattia Marchizza #ultimora #today @diegorispoli ?… - Ernesti55170105 : @mgmaglie Siccome ci credono deficienti ...fiocco azzurro x i maschi e rosa x le femmine!!!e qua mi taccio ????? - RogerKCraig1 : @matteosalvinimi Ti piacerebbe portare una bella fetta di panettone a Nizza, magari con le chiappe avvolte in raffi… - usatoscherma : RT @profscherma: FIOCCO AZZURRO PER LELLO RIONTINO, È NATO IL SECONDOGENITO ANTONIO - profscherma : FIOCCO AZZURRO PER LELLO RIONTINO, È NATO IL SECONDOGENITO ANTONIO -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Fiocco azzurro in casa Aquile: è nato Mattia Marchizza Il Secolo XIX Fiocco azzurro in casa Carvajal: è nato Martín. “Ti ameremo con tutto il nostro cuore”

Dani Carvajal ha vissuto una giornata ricca di emozioni con la nascita del suo primo figlio, Martín. Lo ha annunciato lo stesso giocatore del Real Madrid sui social con uno scatto con il neonato e la ...

Fiocco azzurro in casa Aquile: è nato Mattia Marchizza

a Spezia - Questa mattina, 8 aprile 2020, il giovane difensore aquilotto, Riccardo Marchizza e la compagna Giorgia hanno dato il benvenuto a Mattia. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore sul suo profi ...

Dani Carvajal ha vissuto una giornata ricca di emozioni con la nascita del suo primo figlio, Martín. Lo ha annunciato lo stesso giocatore del Real Madrid sui social con uno scatto con il neonato e la ...a Spezia - Questa mattina, 8 aprile 2020, il giovane difensore aquilotto, Riccardo Marchizza e la compagna Giorgia hanno dato il benvenuto a Mattia. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore sul suo profi ...