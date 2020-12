Fine Dicembre: Gelo da est? Ipotesi. Cosa dicono i Centri Meteo di calcolo (Di martedì 8 dicembre 2020) Gelo da est, Ipotesi plausibileNella giornata di lunedì abbiamo dedica ampio spazio alle proiezioni modellistiche inerenti la seconda e la terza settimana di Dicembre. Abbiamo detto che nella terza vi saranno cambiamento Meteo climatici importanti, derivanti da una ridistribuzione barica continentale in particolare tra Nord Atlantico ed Europa occidentale. A quanto pare la traiettoria delle depressioni oceaniche potrebbe mutare, puntando più a ovest e in tal modo dando luogo a una temporanea rimonta anticiclonica sulle nostre regioni. E’ ciò che viene confermato anche oggi, alla luce delle ultimissime proiezioni modellistiche possiamo dirvi che un miglioramento ci sarà ma come detto potrebbe essere momentaneo. Tra la Scandinavia e la Russia occidentale permarrà infatti una ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 8 dicembre 2020)daplausibileNella giornata di lunedì abbiamo dedica ampio spazio alle proiezioni modellistiche inerenti la seconda e la terza settimana di. Abbiamo detto che nella terza vi saranno cambiamentoclimatici importanti, derivanti da una ridistribuzione barica continentale in particolare tra Nord Atlantico ed Europa occidentale. A quanto pare la traiettoria delle depressioni oceaniche potrebbe mutare, puntando più a ove in tal modo dando luogo a una temporanea rimonta anticiclonica sulle nostre regioni. E’ ciò che viene confermato anche oggi, alla luce delle ultimissime proiezioni modellistiche possiamo dirvi che un miglioramento ci sarà ma come detto potrebbe essere momentaneo. Tra la Scandinavia e la Russia occidentale permarrà infatti una ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine Dicembre METEO NATALE 2020 - Fine DICEMBRE più dinamico rispetto agli scorsi anni? Vediamo quali sono le IPOTESI Centro Meteo italiano Seconda ondata Covid, in Europa i casi non scendono abbastanza: Germania verso nuova stretta, timori in Francia

Grande incertezza regna sull'Europa travolta dall'epidemia. Seconda ondata che non rallenta come dovrebbe, terza ondata che minaccia di essere ancora più devastante: cosa fare, ...

Maltempo in tutta Italia anche per mercoledì 9 dicembre: ecco quando iniziano le schiarite

La giornata di domani, mercoledì 9 dicembre sarà all'insegna del maltempo tra Lombardia e Triveneto, con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliorerà però in serata con un clima più asciutto ...

