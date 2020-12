DayDreamer | Anticipazioni Puntata 13 Dicembre 2020 | Can Accetta la Proposta di Polen!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 8 dicembre 2020), tramadel 13: Can e Sanem si riavvicinano, dormendo anche insiemr in albergo. Il ritorno di Polen allontana, però, ancora una volta la coppia e Can decide di partire… Ecco cosa vedremo nella prossimadella soap opera turca– Le Ali Del Sogno. Ogni fine settimana,continua ad appassionare milioni di telespettatori. In attesa che, durante la pausa natalizia, la soap turca torni in onda tutti i giorni, i fan stanno assistendo con il fiato sospeso al grave litigio tra Can e Sanem. Dopo un riavvicinamento, i due si allontaneranno nuovamente. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo ...