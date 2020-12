Cremonese-Brescia: le formazioni ufficiali (Di martedì 8 dicembre 2020) Cremonese-Brescia è il recupero della quinta giornata di Serie B. Sabato la squadra di Bisoli ha vinto la sua prima partita in campionato, mentre sulla panchina del Brescia sederà Daniele Gastaldello, in attesa di Davide Dionigi, nuovo allenatore scelto da Cellino dopo l’esonero di Lopez. Cremonese (4-3-1-2) – Alfonso; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Buonaiuto; Strizzolo, Ciofani. All.: Bisoli.Brescia (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, Torregrossa. All.: Gastaldello Foto: canali ufficiali Cremonese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020)è il recupero della quinta giornata di Serie B. Sabato la squadra di Bisoli ha vinto la sua prima partita in campionato, mentre sulla panchina delsederà Daniele Gastaldello, in attesa di Davide Dionigi, nuovo allenatore scelto da Cellino dopo l’esonero di Lopez.(4-3-1-2) – Alfonso; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Buonaiuto; Strizzolo, Ciofani. All.: Bisoli.(4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, Torregrossa. All.: Gastaldello Foto: canaliL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

