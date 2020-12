Conte si prende i pieni poteri | “Il piano per un governo parallelo del Recovery Fund”

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il premiercon questa pandemia si è fattore davvero la mano. E adesso anche nella maggioranza qualcuno inizia a storcere il naso. Finché se ne infischiava del parlamento ma facevanti i suoi all’interno del, bene. Ora che inizia a fregarsene anche di quelli che stanno ale pensa solo per sé, le cose si fanno davvero allarmanti.vorrebbe sostanzialmente costruirsi un veronel, un comitato esecutivo che risponde al Ciae (Il Comitato interministeriale degli affari europei), quindi due livelli di separazione dal Consiglio dei ministri. A piegare i dettagli è Stefano Feltri con un articolo pubblicato su Domani. “Nessun coinvolgimento del Parlamento – scrive Feltri – e una capacità di assunzioni e di ...

kyrol : @RGhinolfi @marifcinter Quindi Conte è un sopravvalutato, perché prende 12 milioni e non sa addattare il suo mono-s… - panibbi : RT @Libero_official: Prende piete l'ipotesi dalla crisi di #governo. #Boschi durissima contro #Conte: 'Nulla viene fatto alla luce del sole… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Prende piete l'ipotesi dalla crisi di #governo. #Boschi durissima contro #Conte: 'Nulla viene fatto alla luce del sole… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Prende piete l'ipotesi dalla crisi di #governo. #Boschi durissima contro #Conte: 'Nulla viene fatto alla luce del sole… - genovesergio76 : RT @Libero_official: Prende piete l'ipotesi dalla crisi di #governo. #Boschi durissima contro #Conte: 'Nulla viene fatto alla luce del sole… -

Governo, Renzi minaccia la crisi: “Non possiamo dare i pieni poteri a Conte”. Nel mirino del leader di Italia Viva la cabina di regia sul recovery fund Non c’è pace per il governo Conte. La maggior ...

Cassano prende di mira anche Lukaku: “ha due merluzzi al posto dei piedi”

Antonio Cassano non è mai banale, l’ex calciatore è diventato anche un opinionista e commenta le ultime vicende relative al mondo del calcio. Nel mirino è finito Lukaku, attaccante dell’Inter. Il belg ...