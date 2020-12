Champions League | il programma di mercoledì 9 dicembre

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ecco tutte le sfide che andranno in scena nella serata di, valide per la sesta giornata della fase a gironi di: GRUPPO A ore 21.00 Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca Salisburgo-Atletico Madrid GRUPPO B 0re 21.00 Inter-Shakhtar Donetsk Real Madrid-Borussia Moenchengladbach GRUPPO C ore 21.00 Manchester City-Marsiglia Olympiacos-Porto GRUPPO D ore 18.55 Ajax-Atalanta Midtjylland-Liverpool GRUPPO H ore 18.55 PSG-Istanbul Basaksehir sospesa al 14?