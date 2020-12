Barcellona-Juventus, Buffon: “Clamoroso ribaltare la sconfitta, grande iniezione di fiducia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “È un’iniezione di fiducia non indifferente. Venire qui e ribaltare lo 0-2 di Torino è clamoroso. Ma io sono fatalista, credo che le cose non avvengano per caso. E credo anche nella compensazione perché tempo fa qui in Spagna vincemmo 0-3 poi con l’1-3…“. Così Gigi Buffon nel post partita di Barcellona-Juventus 0-3, gara che ai bianconeri ha regalato il primato nei gironi di Champions League. “Prestazioni differenti tra campionato e Champions? Non è una questione di stimoli ma di percorso nel quale ci sono alti e bassi – ha aggiunto il portiere della Juve ai microfoni di Sky Sport -. Prima di trovare una certa continuità devi passare da partite sottotono ad altre esaltanti. Dobbiamo trovare un’identità e un’anima ben precisa, senz’anima non si può vincere neanche a biliardino“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “È un’di fiducia non indifferente. Venire qui elo 0-2 di Torino è clamoroso. Ma io sono fatalista, credo che le cose non avvengano per caso. E credo anche nella compensazione perché tempo fa qui in Spagna vincemmo 0-3 poi con l’1-3…“. Così Giginel post partita di0-3, gara che ai bianconeri ha regalato il primato nei gironi di Champions League. “Prestazioni differenti tra campionato e Champions? Non è una questione di stimoli ma di percorso nel quale ci sono alti e bassi – ha aggiunto il portiere della Juve ai microfoni di Sky Sport -. Prima di trovare una certa continuità devi passare da partite sottotono ad altre esaltanti. Dobbiamo trovare un’identità e un’anima ben precisa, senz’anima non si può vincere neanche a biliardino“. SportFace.

