Barcellona-Juventus | Bonucci | “Un’impresa Se giocheremo sempre così | faremo grandi cose”

"Abbiamo fatto tre gol al Camp Nou al Barcellona. Come dobbiamo chiamarla se non impresa? Merito del gruppo. Abbiamo messo cuore e siamo riusciti a conquistare il primo posto. Era importante per coltivare la consapevolezza e l'autostima. Se giocheremo così, possiamo fare grandi cose". Queste le dichiarazioni di Leonardo Bonucci dopo la vittoria della Juventus per 3-0 sul campo del Barcellona. La squadra bianconera conquista il primo posto del girone e infligge una sconfitta casalinga ai blaugrana nella fase a gironi. L'ultima volta risale al 2013: "Al di là del fatto storico, la voglia di fare un'impresa era tanta. Avere Cristiano Ronaldo in campo aiuta, è un cecchino infallibile e con lui siamo stati sicuri di fare un certo tipo di partita. Adesso ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - DelHicham : RT @GiovaAlbanese: Non è solo un grande successo, è molto di più. Non è solo una prestazione perfetta, è molto di più. Non è solo una grand… - JCMalta1975 : Barcellona-Juventus 0-3 -