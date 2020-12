Acqua alta a Venezia e il Mose non si attiva: previsto un nuovo picco (Di martedì 8 dicembre 2020) Acqua alta a Venezia e il Mose che non è stato attivato. previsto un improvviso peggioramento delle condizioni Getty ImagesQuesta volta niente paratie, il Mose non protegge la città dalla marea e Venezia va sott’Acqua. Doveva essere di 125 cm il picco d’Acqua ma alle ore 12 il Centro Previsioni e Maree del Comune di Venezia ha aggiornato che l’Acqua avrebbe toccato i 135 e tra un’ora circa anche di più. Secondo il sito web del Comune alle 16.40 il picco sarà a 145 cm avvisando che il sistema Mose non è attivo. Ma perché il Mose non si è attivato? Nessun problema nel sistema, tutto ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020)e ilche non è statoto.un improvviso peggioramento delle condizioni Getty ImagesQuesta volta niente paratie, ilnon protegge la città dalla marea eva sott’. Doveva essere di 125 cm ild’ma alle ore 12 il Centro Previsioni e Maree del Comune diha aggiornato che l’avrebbe toccato i 135 e tra un’ora circa anche di più. Secondo il sito web del Comune alle 16.40 ilsarà a 145 cm avvisando che il sistemanon è attivo. Ma perché ilnon si èto? Nessun problema nel sistema, tutto ...

