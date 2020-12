Volley femminile, Champions League round robin: Conegliano per il tris nel torneo in casa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non sono ammessi passi falsi per l’Imoco Conegliano nel primo dei due round robin che qualificano ai quarti di finale di Champions League che la squadra di Santarelli affronterà da martedì a giovedì tra le mura amiche del palasport di Villorba. Le venete stanno letteralmente dominando il campionato italiano, hanno avuto il tempo per preparare al meglio questo appuntamento di Coppa visto che gli ultimi due fine settimana sono stati dedicati ai recuperi in campionato e dunque arrivano nella condizione ideale, senza sconfitte subite finora in stagione, al primo assaggio europeo, il primo contatto con quello che è l’obiettivo numero uno dell’Imoco, la Champions League. Non sarà una passeggiata, almeno non lo sarà in una delle tre sfide in programma: contro le forti turche ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non sono ammessi passi falsi per l’Imoconel primo dei dueche qualificano ai quarti di finale diche la squadra di Santarelli affronterà da martedì a giovedì tra le mura amiche del palasport di Villorba. Le venete stanno letteralmente dominando il campionato italiano, hanno avuto il tempo per preparare al meglio questo appuntamento di Coppa visto che gli ultimi due fine settimana sono stati dedicati ai recuperi in campionato e dunque arrivano nella condizione ideale, senza sconfitte subite finora in stagione, al primo assaggio europeo, il primo contatto con quello che è l’obiettivo numero uno dell’Imoco, la. Non sarà una passeggiata, almeno non lo sarà in una delle tre sfide in programma: contro le forti turche ...

Campioni_cn : Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo, tutti i numeri del girone d'andata - Federvolley : RT @ClubItaliaFemm: Domani altro impegno in trasferta per le #azzurrine. Alle 16 il #ClubItaliaF scenderà in campo per sfidare Roma Volley… - ClubItaliaFemm : Domani altro impegno in trasferta per le #azzurrine. Alle 16 il #ClubItaliaF scenderà in campo per sfidare Roma Vol… - ecodelchisone : Volley A2 femminile PInerolo - Sassuolo - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #Kamnik-#Conegliano: ecco data, orario e come vedere la sfida di #ChampionsLeague femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, le migliori italiane di Serie A1 del fine settimana: Caterina Bosetti spaziale, Alessia Mazzaro in crescita OA Sport Fipav Campania: Sorteggiati i gironi di Serie C 2020-21

CAMPANA – Le 16 squadre iscritte al campionato di Serie C maschile e le 20 compagini della categoria femminile, da stasera, conoscono le loro prossime avversarie della stagione agonistica 2020-21. In ...

Volley, rugby, pallanuoto, atletica: su Sky 300 ore di diretta di grandi eventi

Oltre 300 ore di diretta dal rugby alla pallavolo, passando per la pallanuoto: su Sky Sport arriva una nuova stagione di nuovi grandi eventi live. Tra le tante novità annunciata della tv, ...

CAMPANA – Le 16 squadre iscritte al campionato di Serie C maschile e le 20 compagini della categoria femminile, da stasera, conoscono le loro prossime avversarie della stagione agonistica 2020-21. In ...Oltre 300 ore di diretta dal rugby alla pallavolo, passando per la pallanuoto: su Sky Sport arriva una nuova stagione di nuovi grandi eventi live. Tra le tante novità annunciata della tv, ...