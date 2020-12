Urtis ha preso una cotta per Zorzi: la reazione di Tommaso alla notizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomo Urtis venerdì notte ha rivelato a Selvaggia di essersi preso una bella cotta per Tommaso Zorzi. Il chirurgo dei vip ha chiesto all’amica di non dirlo a nessuno e di mantenere il segreto, almeno fino all’uscita di Francesco Oppini. Ieri notte Urtis ha cambiato idea e così la Roma e Giulia Salemi sono corse a spifferare tutto al diretto interessato. “Non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole’. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato. Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomovenerdì notte ha rivelato a Selvaggia di essersiuna bellaper. Il chirurgo dei vip ha chiesto all’amica di non dirlo a nessuno e di mantenere il segreto, almeno fino all’uscita di Francesco Oppini. Ieri notteha cambiato idea e così la Roma e Giulia Salemi sono corse a spifferare tutto al diretto interessato. “Non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole’. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato. Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. ...

DonatellaEspos1 : RT @trashbiccis: Quindi ricapitolando: #GFVIP: Urtis si é infatuato di Tommaso che non se lo fila perchè innamorato di Oppini, il quale fid… - emily_210801 : RT @jlDdpyP2i5XCWoq: Dunque Urtis si è preso una cotta per Tommaso, Tommaso ha una cotta per Francesco e Francesco ama Cristina. È andata d… - rebev_ : RT @trashbiccis: Quindi ricapitolando: #GFVIP: Urtis si é infatuato di Tommaso che non se lo fila perchè innamorato di Oppini, il quale fid… - _rainbow_Larry_ : RT @___marika_____: Ma pensate Giulia in questo momento che sta ascoltando Urtis parlare di Tommaso e allo stesso tempo sa che Tommy è pres… - AnnSun1733 : RT @___marika_____: Ma pensate Giulia in questo momento che sta ascoltando Urtis parlare di Tommaso e allo stesso tempo sa che Tommy è pres… -