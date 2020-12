Roma-Sassuolo | l’ex arbitro Rocchi | “Troppe polemiche | decisioni Maresca condivisibili Fonseca? Dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lanon va oltre il pareggio interno nella sfida contro il.I giallorossi al termine della sfida hanno recriminato veementemente a causa di una rete annullata a Mkhitaryan alla fine del primo tempo e all'espulsione comminata ai danni di Pedro. A farne le spese anche il tecnico Pauloche ha esagerato con le parole e per questo è stato cacciato dall'che ha senza dubbio sbagliato l'impossibile. Sulla direzione di gara dell'ormai ex collega si è espresso l'exinternazionale, Gianluca, nel corso di un'intervista concessa a Rai Radio 1."Se la Var dove azzerare gli errori arbitrali è un fallimento, ma se è stata adottata per ridurli drasticamente allora è uno straordinario successo. Tantissimesono ...