 Ricerca |   la  Calabria punta sugli anticorpi monoclonali

(Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Un centro d'eccellenza per la produzione di, attualmente impiegati per la cura del Covid e in campo oncologico, sorgerà a Lamezia Terme (Catanzaro), con un investimento di 20-30 milioni di euro e una ricaduta occupazionale per almeno 100 persone, fra ricercatori, collaboratori e impiegati. Si chiamerà Renato Dulbecco Institute, dal nome del premio Nobel nato a Catanzaro. A ospitarlo sarà la Fondazione Mediterranea Terina, nell'area ex Sir di Lamezia Terme, teatro di uno dei più clamorosi fallimenti industriali del Sud e del Paese e operà in simbiosi con la vicina università del capoluogo calabrese. Realizzare una rete di centri d'eccellenza Sarà il primo tassello di una rete di centri d'eccellenza a cui lavora l'ex presidente della Regione, Giuseppe Nisticò, farmacologo di fama internazionale, che da luglio si è ...