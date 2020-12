Previsioni meteo 7 dicembre: tempo ancora instabile (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, lunedì 7 dicembre: il maltempo non dà tregua, nevicate sull’arco alpino e piogge sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche La prima settimana di dicembre si chiude con condizioni meteo ancora instabili sull’Italia che senza la protezione dell’anticiclone è stata investita nel weekend da intense perturbazioni. Il maltempo che ieri ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ledi oggi, lunedì 7: il malnon dà tregua, nevicate sull’arco alpino e piogge sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche La prima settimana disi chiude con condizioniinstabili sull’Italia che senza la protezione dell’anticiclone è stata investita nel weekend da intense perturbazioni. Il malche ieri ha… L'articolo Corriere Nazionale.

bigimauro : RT @meteoredit: #MeteoredConnection ?? Luca Lombroso (@LucaLombroso) ci spiega in un video girato poco fa lungo il fiume #Secchia esondato… - infoitinterno : Prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo gialla per pioggia previsioni - adam6247903 : Previsioni meteo: piogge per tutta la settimana dell’Immacolata, nel weekend un’azione più fredda - ilbassanese : Meteo: maltempo e pioggia fino a metà settimana - agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Previsioni per i prossimi 10 giorni: meteo molto dinamico con tante precipitazioni ->[… -