Per Natale i Vip ‘scappano’ dal Covid, ecco dove andranno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tanti Vip sono pronti a salutare l’Italia per trascorrere le festività natalizie in luoghi esotici, in molti sanno già dove andare. Maldive (Pixabay)Si avvicinano le vacanze di Natale, ed il nostro paese si ritrova a dover fronteggiare una nuova fase dell’emergenza Coronavirus. Tante restrizioni alle quali dovremo sottostare. Abitudini a cui rinunciare, un mix che renderà quello del 2020 un Natale per molti diverso. Tutta l’Italia si appresta a cominciare le vacanze natalizie nel segno della Pandemia, ed ovviamente i problemi che ne derivano sono tanti. Anche la crisi economica sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie, che non sanno nemmeno come fare i regali di Natale. Una situazione difficile da gestire, che il Governo sta cercando di sviscerare con norme nuove, che possano ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tanti Vip sono pronti a salutare l’Italia per trascorrere le festività natalizie in luoghi esotici, in molti sanno giàandare. Maldive (Pixabay)Si avvicinano le vacanze di, ed il nostro paese si ritrova ar fronteggiare una nuova fase dell’emergenza Coronavirus. Tante restrizioni alle quali dovremo sottostare. Abitudini a cui rinunciare, un mix che renderà quello del 2020 unper molti diverso. Tutta l’Italia si appresta a cominciare le vacanze natalizie nel segno della Pandemia, ed ovviamente i problemi che ne derivano sono tanti. Anche la crisi economica sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie, che non sanno nemmeno come fare i regali di. Una situazione difficile da gestire, che il Governo sta cercando di sviscerare con norme nuove, che possano ...

