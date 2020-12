Patrick Zaki in carcere altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki. Lo rende noto su Twitter l’Eipr, l’ong con la quale lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna collaborava quando lo scorso febbraio è stato arrestato al Cairo. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) È stata rinnovata di45la custodia cautelare per. Lo rende noto su Twitter l’Eipr, l’ong con la quale lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna collaborava quando lo scorso febbraio è stato arrestato al Cairo.

