Oppini risponde a Tommaso Zorzi | dopo aver “scoperto” i veri sentimenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Francescoscoperto iper lui durante una diretta del GF Vip. Il figlio di Alba Parietti ha scelto di lasciare la Casa per riabbracciare le persone che ama, mentre l’influencer resterà ancora diverse settimane nel loft di Cinecittà. Nelle ore successive all’addio di Francesco alla Casa del GF Vip,si è lasciato andare ad alcune confessioni, prima con Cristiano Malgioglio, poi con Stefania Orlando. “Amo, non so come dirtelo, però te lo devo dire perché preferisco essere io a farlo – ha esordito, parlando con l’amica -. Ieri ad un certo punto mi chiama Malgioglio e mi dice che mi deve parlare. Andiamo di là in salotto…è stata una conversazione molto bella, mi sono ...