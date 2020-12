Netflix non cede su The Crown, nessun avviso per il pubblico: “Non serve, ci fidiamo degli spettatori” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La polemica nata intorno a The Crown dopo l’uscita della quarta stagione non trova terreno fertile dalle parti di Netflix. La piattaforma non intende cedere alle pressioni del governo inglese e alle richieste della famiglia Spencer che auspicano l’inserimento di un avviso al pubblico all’inizio di ogni episodio, per mettere in guardia gli spettatori sulla natura romanzata del format che stanno guardando. Secondo Netflix, non c’è alcuna confusione tra una serie drammatica come The Crown, che ha l’ambizione di raccontare il lungo regno di Elisabetta II entrando nelle stanze di Buckingham Palace, e un documentario qualsiasi sui Windsor, semplicemente perché il pubblico ha ben chiaro che sta guardando un prodotto di finzione e non una docu-serie. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) La polemica nata intorno a Thedopo l’uscita della quarta stagione non trova terreno fertile dalle parti di. La piattaforma non intendere alle pressioni del governo inglese e alle richieste della famiglia Spencer che auspicano l’inserimento di unalall’inizio di ogni episodio, per mettere in guardia gli spettatori sulla natura romanzata del format che stanno guardando. Secondo, non c’è alcuna confusione tra una serie drammatica come The, che ha l’ambizione di raccontare il lungo regno di Elisabetta II entrando nelle stanze di Buckingham Palace, e un documentario qualsiasi sui Windsor, semplicemente perché ilha ben chiaro che sta guardando un prodotto di finzione e non una docu-serie. ...

ferrazza : Che poi la VERA Netflix della cultura italiana sarebbe un abbonamento per visitare (quando si potrà) tutti i luoghi… - NetflixIT : Dei Quasi Amici non c’è da fidarsi. Omar Sy arriva su Netflix dall’8 gennaio con LUPIN, una serie ispirata al ladro… - MusicTvOfficial : La cantautrice @ZironiVioletta è tra le protagoniste del nuovo film di @netflix L'INCREDIBILE STORIA DELL'ISOLA DEL… - INTERXSIDERA : @BR4VERYLOU @goldenxalice @habitlouj non ho netflix credo si sia capito - MaP39008118 : @NetflixIT E sicuramente non sarà su Netflix dato il catalogo scadente. -