Mick Schumacher campione di F2 | i punti chiave della sua stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020)porta a casa il titolo di F2 nell’ultima giornata, una battaglia ruota a ruota con Callum Ilott fino all’ultima curva. Ripercorriamo insieme i passi di questo giovanea partire dalla prima gara in Austria: da qui è stato un crescendo continuo.vince il campionato di F2 e corona il suo sogno Dopo il dodicesimo postoscorsariparte dall’Austria nuovamente con Prema in un anno piuttosto particolare segnato dalla pandemia da Covid-19. Una situazione difficile per il mondo intero, ma ciò non ha impedito lo svolgimento del campionato. Non benissimo i primi due appuntamenti del calendario al Red Bull Ring, in cui si ...