Matilde Brandi, l’annuncio sui social manda in apprensione i fan: le sue parole (Di lunedì 7 dicembre 2020) Matilde Brandi annuncia sui social di aver avuto la febbre. Ecco le sue parole per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute Foto da Instagram: @MatildeBrandirealMatilde Brandi è stata una delle protagoniste di questa quinta e nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con la partecipazione al reality, la ballerina ha conosciuto una nuova popolarità ed ora è seguitissima dal suo pubblico che l’apprezza e l’ha imparata a conoscere guardando al sua esperienza nella Casa. Proprio su Instagram, dove è seguita da 401 mila follower, Matilde ha fatto un annuncio che ha subito fatto preoccupare i fan: “Ciao a tutti, faccio questa storia per rassicurarvi, sto bene stamattina avevo solo una linea di febbre ed ho evitato ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)annuncia suidi aver avuto la febbre. Ecco le sueper rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute Foto da Instagram: @realè stata una delle protagoniste di questa quinta e nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con la partecipazione al reality, la ballerina ha conosciuto una nuova popolarità ed ora è seguitissima dal suo pubblico che l’apprezza e l’ha imparata a conoscere guardando al sua esperienza nella Casa. Proprio su Instagram, dove è seguita da 401 mila follower,ha fatto un annuncio che ha subito fatto preoccupare i fan: “Ciao a tutti, faccio questa storia per rassicurarvi, sto bene stamattina avevo solo una linea di febbre ed ho evitato ...

