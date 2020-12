Mara Carfagna ricoverata per polmonite, ma non è Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia , Mara Carfagna , è ricoverata da mercoledì scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia ,, èda mercoledì scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende...

forza_italia : Cara @mara_carfagna, siamo con te! Auguri da tutti noi per una guarigione rapida e completa. Forza Mara! - fanpage : Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - patriziaprestip : Mi auguro che @mara_carfagna guarisca prestissimo e torni dalla sua bambina e a presiedere la @Montecitorio , dove… - antonie85321896 : @mara_carfagna Se ben ricordo è la destra che difende a spada tratta le scuole private con sostegni finanziari - Wizard_1979 : RT @danieledv79: Un augurio di pronta guarigione a Mara #Carfagna e vergogna a chi le sta augurando la morte. -