L'influenza dell'Italia è pari a zero: Patrick Zaki in carcere altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Assurdo, anzi atroce! È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki. Lo rende noto su Twitter l'Eipr, l'ong con la quale lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Assurdo, anzi atroce! È stata rinnovata di45la custodia cautelare per. Lo rende noto su Twitter l'Eipr, l'ong con la quale lo studente'Università Alma Mater di Bologna ...

