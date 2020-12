Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomo Urtis (US Endemol Shine) Giacomo Urtis è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Giacomo Urtis al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla diciannovesima puntata come ospite speciale, in onda lunedì 16 novembre. Il suo compito è quello di comunicare ai concorrenti vari gossip sul loro conto, che però potrebbero essere anche falsi (i gossip di Giacomo divertono e spaventano i concorrenti). - Dopo diciotto giorni passati da ospite, Urtis diventa un concorrente ufficiale nel corso della 23esima puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020. In quanto tale, comincia a partecipare alle nomination. - Giacomo è interessato a Tommaso Zorzi In aggiornamento… Giacomo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020)(US Endemol Shine)è uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla diciannovesima puntata come ospite speciale, in onda lunedì 16 novembre. Il suo compito è quello di comunicare ai concorrenti vari gossip sul loro conto, che però potrebbero essere anche falsi (i gossip didivertono e spaventano i concorrenti). - Dopo diciotto giorni passati da ospite,diventa un concorrente ufficiale nel corso della 23esima puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020. In quanto tale, comincia a partecipare alle nomination. -è interessato a Tommaso Zorzi In aggiornamento…...

