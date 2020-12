GF Vip, Tommaso torna a parlare di Francesco: “Non ho mai provato nulla del genere” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo aver ammesso di essersi innamorato Tommaso Zorzi torna a parlare di Francesco Oppini e lo fa sfogandosi con l’amica Stefania Orlando Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa dopo la notizia del prolungamento del programma. La reazione di Tommaso Zorzi, con il quale ha instaurato un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo aver ammesso di essersi innamoratoZorzidiOppini e lo fa sfogandosi con l’amica Stefania Orlando Nella scorsa puntata del Grande Fratello VipOppini ha deciso di lasciare la casa dopo la notizia del prolungamento del programma. La reazione diZorzi, con il quale ha instaurato un L'articolo proviene da YesLife.it.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi scopre che #GiacomoUrtis ha preso una cotta per lui: la sua reazione - tuttopuntotv : Credete nelle coincidenze? Chissà… #gfvip #tommasozorzi #mondadori - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui: l’epica reazione (VIDEO) - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi come Freddie Mercury sotto la pioggia al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - Notiziedi_it : Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi nell’interpretazione di “Shallow” al Grande Fratello Vip | Video Mediaset -