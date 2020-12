Drawn to Life: Two Realms è disponibile da oggi su Steam, Nintendo Switch e dispositivi mobile! (Di lunedì 7 dicembre 2020) I giocatori di tutte le età possono stimolare la loro creatività interiore e scatenare la magia di infinite possibilità in Drawn to Life: Two Realms, una rivitalizzazione del franchise platform adorato dai fan, disponibile da oggi su Steam per PC, Nintendo Switch, iOS e Android. Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Digital Continue riportano in vita la serie con una nuovissima esperienza di gioco caratterizzata da un entusiasmante gameplay a puzzle ispirati dall’arte, insieme a un’enorme varietà di livelli platform, uno strumento di personalizzazione dell’eroe e due regni da esplorare. Per un periodo di tempo limitato, il gioco è disponibile con un ulteriore sconto del 20% sul lancio di Steam e ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 7 dicembre 2020) I giocatori di tutte le età possono stimolare la loro creatività interiore e scatenare la magia di infinite possibilità into: Two, una rivitalizzazione del franchise platform adorato dai fan,dasuper PC,, iOS e Android. Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Digital Continue riportano in vita la serie con una nuovissima esperienza di gioco caratterizzata da un entusiasmante gameplay a puzzle ispirati dall’arte, insieme a un’enorme varietà di livelli platform, uno strumento di personalizzazione dell’eroe e due regni da esplorare. Per un periodo di tempo limitato, il gioco ècon un ulteriore sconto del 20% sul lancio die ...

