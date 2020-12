Dicembre sarà un mese di grande importanza per il futuro dell’Italia. (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Matteo Renzi. Guideremo il G20 che è il più grande appuntamento di geopolitica mondiale. Guideremo il COP26, la conferenza sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo 200 miliardi di euro da spendere. E davanti a mille morti al giorno abbiamo la necessità di spendere più soldi per la sanità, benché Leggi su freeskipper (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Matteo Renzi. Guideremo il G20 che è il piùappuntamento di geopolitica mondiale. Guideremo il COP26, la conferenza sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo 200 miliardi di euro da spendere. E davanti a mille morti al giorno abbiamo la necessità di spendere più soldi per la sanità, benché

NetflixIT : Sarà un vero e proprio inferno. La parte 4 de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva il 31 dicembre. *risata d… - rtl1025 : ?? Sarà #vietato il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio ogni #spostamento tra #comuni, salvo che per comprovate esigenze… - marcodimaio : Fino alla vigilia di #Natale ci si potrà muovere nella regione, mentre a Natale, S.Stefano, 1° gennaio e Epifania,… - almawasosky : RT @kisalouie: ????????????PER CHI HA RICEVUTO IL DM DI LOU domani sarà l'anniversario dalla morte di Johannah e personalmente non credo s… - IntoKpopItaly : Taemin degli SHINee rilascerà il suo terzo full album 'Never Gonna Dance Again - Extended Ver.' il 14 dicembre! L'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre sarà Riccardo Chailly: «Ecco come sarà il mio 7 dicembre alla Scala» Corriere della Sera