Cyberpunk 2077 potrà essere acquistato su vari store ma CDPR otterrà il 100% dei guadagni solo attraverso GOG (Di lunedì 7 dicembre 2020) È una grande settimana per il mondo dei videogiochi, poiché il tanto atteso Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red sarà finalmente lanciato il 10 dicembre dopo molti anni di sviluppo e molteplici rinvii. Potete acquistare il gioco da una varietà di negozi, quindi potreste chiedervi dove trovarlo. Se state cercando l'edizione per PC, CD Projekt Red ha ricordato ai fan che lo sviluppatore otterrà il 100% dei guadagni solamente dall'acquisto attraverso la piattaforma dell'azienda, GOG. Su altre piattaforme, come PlayStation, Xbox e Steam, CD Projekt Red prende circa il 70% delle entrate a causa delle commissioni associate a ciascuna piattaforma.

