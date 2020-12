Corsera: al Napoli non serve il coltello tra i denti per battere il Crotone, ultimo in classifica (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Napoli mette a segno il secondo poker in due gare consecutive, ma questa volta, come sottolinea il Corriere della Sera, l’avversario di Insigne e compagni non è di certo la Roma Sul campo del Crotone, ultimo in classifica, non c’è da stare troppo con il coltello tra i denti, basta il livello tecnico dei partenopei per avere ragione di un avversario al quale va riconosciuto il merito di giocare a viso aperto Tanto impegno e buona volontà dunque per i calabresi che hanno provato a dar fastidio al Napoli, come ha detto anche Gattuso nel post partita, ma senza successo C’è troppo Napoli per il Crotone, apprezzabile sul piano dell’impegno, ma inferiore tecnicamente per poter impensierire le individualità di Gattuso. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilmette a segno il secondo poker in due gare consecutive, ma questa volta, come sottolinea il Corriere della Sera, l’avversario di Insigne e compagni non è di certo la Roma Sul campo delin, non c’è da stare troppo con iltra i, basta il livello tecnico dei partenopei per avere ragione di un avversario al quale va riconosciuto il merito di giocare a viso aperto Tanto impegno e buona volontà dunque per i calabresi che hanno provato a dar fastidio al, come ha detto anche Gattuso nel post partita, ma senza successo C’è troppoper il, apprezzabile sul piano dell’impegno, ma inferiore tecnicamente per poter impensierire le individualità di Gattuso. L'articolo ...

napolista : Corsera: al #Napoli non serve il coltello tra i denti per battere il Crotone, ultimo in classifica C’è troppo Napo… - marziani52 : CorSera - Suarez e l’esame farsa: Paratici chiamò la ministra De Micheli e mentì ai PM - Tutto Napoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CorSera – Suarez e l’esame farsa, la Juventus consapevole: Paratici men… - sscalcionapoli1 : Corsera: 'Il Napoli continua una stagione sulle montagne russe' #AzAlkmaarNapoli #UEL #ForzaNapoliSempre - SiamoPartenopei : Corsera: 'Il Napoli continua una stagione sulle montagne russe' -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Napoli Corsera: "Il Napoli continua una stagione sulle montagne russe" Tutto Napoli CorSera – Caso Suarez, i Pm ipotizzano la corruzione per l’esame-farsa

Il Corriere della Sera in edicola oggi rientra nella vicenda legata al caso dell’esame-farsa di Suarez, in cui è anche indagato Fabio Paratici, dirigente Juve. Il dirigente della Juventus, Paratici, è ...

Corsera, le cinque giornate del Milan: il calendario fa sognare

Corsera, un'analisi attenta internamente sul calendario rossonero per comprendere al meglio l'entità delle difficoltà di Pioli ...

Il Corriere della Sera in edicola oggi rientra nella vicenda legata al caso dell’esame-farsa di Suarez, in cui è anche indagato Fabio Paratici, dirigente Juve. Il dirigente della Juventus, Paratici, è ...Corsera, un'analisi attenta internamente sul calendario rossonero per comprendere al meglio l'entità delle difficoltà di Pioli ...