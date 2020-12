Ciclismo | Simon Yates racconta la sua positività al Covid-19 | “Non so dove l’ho preso Sono tornato ad allenarmi e mi sento bene”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Era il 10 ottobre 2020. Era il giorno dell’ottava tappa del Giro d’Italia, un’ottava tappa a cui però, uno dei protagonisti assoluti della Corsa Rosa, il britannico, non hail via. Quel giorno un’inaspettataal-19 ha letteralmente interrotto le ambizioni del capitano della Mitchelton-Scott nella sua rincorsa verso la maglia rosa. Dalla Puglia a Varese, un viaggio infinito dall’estremo sud all’estremo nord per dieci giorni di quarantena lontano da tutti, isolato nella base della formazione australiana, guardando a distanza i suoi avversari e la rincorsa, ormai non più sua, verso il podio milanese. “Misintonizzato ogni tanto. Non avevo molto da fare durante quei dieci giorni, ma non midavvero fissato. Penso che tutti ...