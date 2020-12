Barcellona, altro stop per Dembelé: 512 giorni di assenza per gli infortuni (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ennesimo stop di Ousmane Dembelé fa discutere in casa del Barcellona. L'esterno francese si è nuovamente fatto male: per lui un'elongazione alla coscia destra che non gli consentirà di scendere in campo sicuramente per la sfida di Champions League contro la Juventus e probabilmente anche per la successiva gara di campionato.Si tratta di uno stop di 15 giorni, nulla di grave se non fosse che con questo problema fisico, il calciatore francese arriverà a ben 512 giorni ai box per infortuni.Dembelé ancora infortunatocaption id="attachment 1061835" align="alignnone" width="543" Dembelé (getty images)/captionCome riporta Cope.es, infatti, complessivamente si contano ben 512 giorni di stop per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ennesimodi Ousmanefa discutere in casa del. L'esterno francese si è nuovamente fatto male: per lui un'elongazione alla coscia destra che non gli consentirà di scendere in campo sicuramente per la sfida di Champions League contro la Juventus e probabilmente anche per la successiva gara di campionato.Si tratta di unodi 15, nulla di grave se non fosse che con questo problema fisico, il calciatore francese arriverà a ben 512ai box perancora infortunatocaption id="attachment 1061835" align="alignnone" width="543"(getty images)/captionCome riporta Cope.es, infatti, complessivamente si contano ben 512diper ...

