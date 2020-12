Anya Taylor-Joy fan di Harry Potter, la star de La Regina degli Scacchi racconta il suo incontro con uno degli attori (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2020 è l’anno di Anya Taylor-Joy. Attrice in ascesa, dopo il lungometraggio Emma e il cinecomic New Mutants, la star festeggia il successo de La Regina degli Scacchi di Netflix. Basata sul romanzo di Walter Trevis, la miniserie è diventata in breve tempo uno dei prodotti più amati e richiesti dagli utenti. La storia segue gli alti e bassi di una ragazza prodigio degli Scacchi, Beth Harmon, che lotta per diventare la più brava nel gioco e allo stesso tempo combatte i suoi demoni personali. Nata a Miami, cresciuta a Buenos Aires, Anya Taylor-Joy ha imparato a parlare correttamente l’inglese grazie a Harry Potter. Perciò quando ha scoperto che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2020 è l’anno di-Joy. Attrice in ascesa, dopo il lungometraggio Emma e il cinecomic New Mutants, lafesteggia il successo de Ladi Netflix. Basata sul romanzo di Walter Trevis, la miniserie è diventata in breve tempo uno dei prodotti più amati e richiesti dagli utenti. La storia segue gli alti e bassi di una ragazza prodigio, Beth Harmon, che lotta per diventare la più brava nel gioco e allo stesso tempo combatte i suoi demoni personali. Nata a Miami, cresciuta a Buenos Aires,-Joy ha imparato a parlare correttamente l’inglese grazie a. Perciò quando ha scoperto che ...

_diana87 : #AnyaTaylorJoy fan di #HarryPotter, la star de #LaReginadegliScacchi #TheQueensGambit racconta il suo incontro con… - sergeantbrns : oggi mi sono svegliata e ho realizzato che aaron taylor-johnson e anya taylor-joy hanno hanno quasi lo stesso nome - MarcoComelato : The Queen‘s gambit fantastica interpretata da un’affascinante anya taylor joy - saedderdaze : IN CHE SENSO C'È ANYA TAYLOR IN PEAKY BLINDERS - shesthecavalry : stiamo per guardare Emma (2020) assecondando la mia ossessione per i period drama e quella di mia sorella per Anya-Taylor Joy -